La seconda tappa della Poule Promozione di Serie A comincia con un bel successo per il Cagliari Beach Soccer: 7-3 sulla Vastese. Dopo i tre punti in altrettante partite nell'esordio a inizio giugno a Pescara i rossoblù di Wilson Santos Araujo erano chiamati a un riscatto per risalire la classifica: il primo incontro del weekend è andato al meglio. Questo nonostante una sorta di bufera che si è abbattuta su Cirò Marina, con forte vento e pioggia anche nella fase iniziale del match.

La gara. Ad aprire le marcature per i rossoblù è Néstor Medina al 6', poi raddoppia Alessandro Sabatino al 7'. Come già successo nella prima tappa di Pescara, dopo aver trovato il doppio vantaggio il Cagliari Beach Soccer si fa riprendere dagli avversari: Sferrella e Antonino fissano in pochi secondi il 2-2 con cui si conclude il primo tempo. Ancora Sabatino al 7' del secondo tempo, seguito da capitan Luca Ruggiu quattro minuti dopo, riportano a due le distanze nei confronti degli abruzzesi. Nel terzo e ultimo tempo, dopo il 4-3 di Madonna, dà la definitiva tranquillità il gol di Amado Rolón seguito nel finale dalle doppiette di Medina e Ruggiu, che fissano il punteggio sul 7-3 finale.

Subito in campo. Non c'è tempo per riposare per il Cagliari Beach Soccer, che rigiocherà già domani alle 11.45 col Bologna. La tappa calabrese si chiuderà domenica mattina, sempre alla stessa ora, contro Naxos.

© Riproduzione riservata