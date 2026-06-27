Bersagliato e coperto di insulti per un video ironico su un’alga nel mare della Sardegna.

Rappresenta alla perfezione i meccanismi dei social e l’indole permalosa (a volte a sproposito) di numerosi utenti sardi la vicenda innescata sul profilo Instagram della Famiglia Grimat: padre (Luca Grizzanti), madre (Francesca Mattuzzi) e figlia che hanno deciso di viaggiare e raggiungere 100 Paesi del mondo prima del compimento del 18 anno della ragazza. Lui operaio, lei cameriera: affrontano la loro avventura all’insegna del low cost e forniscono dritte – anche su come risparmiare – alle centinaia di migliaia di follower.

Un esperimento per scoprire il mondo, il loro. Che in Sardegna ha fatti conti con una (a quanto pare) inevitabile polemica che si basa sul mix di elementi classici: il “continentale” che dice la sua sull’Isola, contesta qualcosa. E viene insultato dai sardi, con il “popolo del web” che s’indigna. Peccato che a questo giro la “critica” fosse palesemente ironica. Tanti l’hanno capito. Ma altrettanti, troppi, si sono dedicati alle invettive.

Il video del “misfatto” ha totalizzato 6,6 milioni di visualizzazioni. In alto campeggia la scritta “La Sardegna non ha l’acqua più bella del mondo”. Sotto c’è lui, immerso nel mare cristallino, bello all’ennesima potenza. Fa il verso a un ipotetico sardo: «No, perché noi abbiamo l’acqua più bella del mondo», dice con tono sussiegoso. «Poi vengo in Sardegna...guarda: un alga». E tira su quell’unica, piccola, innocua foglia di posidonia. «Sardi, scendete dal piedistallo, non è l’acqua più bella del mondo», aggiunge Grizzanti. Palese che fosse un video antifrastico. Che significasse esattamente il contrario di quanto detto.

Ma niente. L’indignazione l’ha fatta da padrona. Tanto che lo stesso autore, giorni dopo, quasi incredulo, ha dovuto farne un altro, per mostrare quanti sardi non avessero colto il complimento alla loro isola. Una donna lo insulta, qualcuno le scrive "ironia, questa sconosciuta”. E lei replica ancora: «Non sono sconosciuta, sono sarda». Qui non ha capito un testo elementare. Dopo non aver capito nemmeno le figure (del video).

© Riproduzione riservata