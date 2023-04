Il 360 GG Monastir cade 5-2 sul campo del Ciampino Aniene per la ripresa del campionato di Serie A. Dopo il parziale di 2-0 del primo tempo, la squadra di Podda va sotto 4-0 a inizio ripresa. Inaki Munoz e Dani Martin accorciano, ma il definitivo 5-2 dei padroni di casa chiude la contesa. Nonostante la sconfitta, i bianconeri conservano il quartultimo posto e la zona playout.

Serie B - Successo fondamentale per l'Industrial Point Cagliari, che vince 4-3 il derby contro il C'è Chi Ciak e abbandona l'ultimo posto in classifica. A una giornata dalla fine della regular season, ora è tutto in mano ai rossoblù. Nell'altro derby sardo di giornata, il Sestu Città Mediterranea, già promosso matematicamente in A2, batte 5-3 l'Elmas. Sconfitta invece per la Jasnagora, superata 4-2 dall'MGM 2000.

Femminile - La Mediterranea vince 3-1 in casa contro l'Infinity Futsal e conserva il secondo posto nella classifica del girone A di A2 femminile, a pari punti con la L84 ma con gli scontri diretti a favore. Segue al quarto posto e a un punto di distanza la Jasnagora, che ha vinto 5-1 sul campo della Polisportiva 1980. Non si sono giocate Corticella-Cus Cagliari e San Marino Academy-Santu Predu per la mancata presentazione delle due squadre sarde. In settimana l'ufficialità delle sconfitte per 6-0 a tavolino. Nel girone B, lo Shardana Futsal vince 7-5 contro la BRC 1996 per confermare la categoria. Sconfitta per l'Arzachena contro la Roma per 4-3, così come l'Athena Sassari, battuta 5-3 dalla Sabina Lazio.

© Riproduzione riservata