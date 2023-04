La bella vittoria di martedì contro la Came Dosson ha lanciato il 360 GG Monastir verso il playout.

La squadra di Diego Podda può evitare la retrocessione diretta con una giornata d'anticipo rispetto alla fine della Serie A.

Domenica i bianconeri ospitano a Sestu, calcio d'inizio alle ore 18.15, l'Olimpus Roma terzo in classifica per la penultima gara della stagione regolare, l'ultima in casa.

Il 360 GG quartultimo ha quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Petrarca e in caso di risultato positivo potrebbe essere già sicuro del playout prima dell'ultimo match.

Serie A2. Per la Leonardo scatta l'ora dei playoff per conquistare la promozione nella nuova A2 élite. Domani i cagliaritani giocheranno l'andata del primo turno sul campo della Cormar Reggio Calabria. Il ritorno in Sardegna il 6 maggio.

Serie B. Ultima gara di stagione regolare per le sarde di Serie B. L'unica ancora in lotta per il proprio obiettivo è l'Industrial Point Cagliari. I rossoblù si stanno giocando la salvezza e sarà decisiva l'ultima giornata in trasferta contro l'MGM 2000 per decretare il verdetto. In caso di vittoria la squadra di Perra sarà salva, altrimenti dovrà guardare al risultato del Pavia sul campo del Videoton Crema. Già sicura della promozione in A2, il Sestu Città Mediterranea affronta in trasferta il Castellamonte. Impegno esterno anche per la Jasnagora contro la capolista Avis Isola. L'Elmas riceve il Futsal Fucsia Nizza, mentre il C'è Chi Ciak già in vacanza osserva il turno di riposo.

Femminile. Domenica si chiude anche il campionato di A2 femminile. Mediterranea e Jasnagora sono già sicure dei playoff nel girone A, così come l'Arzachena nel girone B che osserverà il turno di riposo. La Mediterranea affronta a Nuoro il Santu Predu già retrocesso per chiudere al secondo posto. Scontro diretto che potrebbe valere almeno il terzo posto per la Jasnagora, che ospita al PalaConi la L84. Lo SHardana Futsal fa visita alla Virtus Ciampino, mentre l'Athena Sassari insegue il playout nel match casalingo contro la Nuova Comauto Pistoia.

© Riproduzione riservata