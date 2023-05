Il 360 GG Monastir conquista i playout per restare in Serie A. Decisiva la vittoria ottenuta nell'ultima giornata di campionato per 6-2 ad Avellino contro la Sandro Abate e la contemporanea sconfitta dell'Italservice Pesaro a Padova sul campo del Petrarca. Ora per restare nel massimo campionato, la squadra di Podda dovrà affrontare proprio l'Italservice al playout: andata il 20 maggio a Sestu, ritorno a Pesaro il 27.

Promozione. La Leonardo conquista la promozione in Serie A2 Élite. Ai cagliaritani basta il pareggio nel match di ritorno del primo turno dei playoff contro la Cormar Reggio Calabria. Dopo il 4-3 dell'andata, al PalaCus i cagliaritani strappano il 3-3 e si garantiscono la promozione dalla Serie A2 alla nuova Serie A2 Élite.

Regionale. Ultime partite di C1 e ultimi verdetti in chiave salvezza. Oristanese e Dym Sport dovranno giocarsi lo spareggio per accedere al playout contro il Parco Cross Città di Serrenti. Salvo il Futsal Villasor. Il Futsal Selargius, dopo aver vinto il girone A di C2, alza anche la Coppa Italia di categoria grazie al successo in finale per 7-2 sul Babylon. La Coppa Italia di Serie D va invece all'Isili Futsal con il 2-1 sul Sulcis Perdaxius.

Femminile. Mediterranea e Jasnagora avanzano nei playout di A2 femminile. Eliminata invece l'Arzachena, sconfitta 3-1 in trasferta dal Sabina Lazio. La Mediterranea ha battuto 2-1 ai supplementari la San Marino Academy, mentre la Jasnagora ha superato 4-0 la L84. Domenica per il secondo turno ci sarà ora il derby tra Mediterranea e Jasnagora.

