Il 360 GG Monastir in campo anche nel sabato prima di Pasqua per la ventiseiesima giornata di Serie A. La squadra di Diego Podda ospita a Sestu la Meta Catania con l'obiettivo di tornare a fare punti per avvicinarsi alla zona playout. A cinque gare dal termine della stagione regolare, i bianconeri occupano il terzultimo posto a due lunghezze di distanza dal Petrarca. Reduce dalla sconiftta esterna contro l'Italservice Pesaro, il 360 GG vuole proseguire la striscia positiva in casa dove ha conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite. Dall'altra parte ci sarà un Meta Catania reduce da quattro successi consecutivi e in piena lotta per un posto nei playoff scudetto. Il calcio d'inizio della sfida è in programma domani al PalaDante di Sestu alle ore 15.

Serie A2. Scende in campo domani anche la Leonardo per il match interno contro la capolista Olimpia Verona in programma alle 16 al PalaConi. A due giornate dalla fine, i cagliaritani restano in piena corsa per i playoff. Non si gioca in Serie B, con il campionato che riprenderà il 15 aprile. In pausa anche l'A2 femminile.

Torneo delle Regioni. È terminata l'avventura in Veneto della Sardegna per il Torneo delle Regioni. Anche l'ultima rappresentativa rimasta, quella Under 15, è stata eliminata in semifinale dal Lazio, che si è imposto per 5-0.

