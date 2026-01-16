Iglesias e Tempio si sfidano nella finale regionale di Coppa Italia di EccellenzaSi gioca il 24 gennaio
Sabato 24 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle 15, il campo Comunale “Tharros” di Oristano ospiterà la finale della Coppa Italia Regionale di Eccellenza, che vedrà affrontarsi Iglesias e Tempio.
Le due formazioni si contenderanno il prestigioso trofeo al termine di un percorso che le ha viste protagoniste della competizione regionale. Attesa una sfida equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre determinate a chiudere nel migliore dei modi il cammino in Coppa.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Qualora il risultato restasse invariato, la vincitrice verrà decisa attraverso i tiri di rigore.
Un appuntamento di grande rilievo per il calcio regionale, che promette spettacolo e partecipazione sugli spalti.