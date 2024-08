Colpo bis del Castiadas in vista della stagione di Promozione ormai imminente. La sociertà ha tesserato i fratelli Ieronimo e Nico Ridolfi, argentini dai peidi buoni.

Jeronimo ha iniziato la sua carriera nella giovanili del Colon De Santa Fe, squadra professionista argentina giocando anche nella squadra Primavera. Poi la partenza per la Sardegna e lo scorso campionato al Lanusei.

Il fratello ha ugualmente iniziato nelle giovanili del Colon de Santa Fe, trasferitosi giovanissimo in Sardegna ha giocato nel San Vito con vittoria del campionato di Seconda categoria, per poi passare l’ultima stagione al cannonau Jerzu. Oggi fanno parte della rosa della prima squadra voluta della società e dall'allenatore Guido Fenza.







© Riproduzione riservata