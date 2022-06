Proverà a parlare ancora sardo la seconda edizione del Campionato Nazionale di padbol, sport nato nel 2008 come mix fra calcio e padel. I primi a vincere, il 19 luglio 2021 proprio a Cagliari, sono stati Fabio Argiolas e Alessandro Bonu della Ferrini (giocano anche nella squadra di calcio della società, arrivata terza nell'ultima Eccellenza), che il 18 e 19 giugno cercheranno di ripetersi al circolo Stella Azzurra a Roma. Con loro altre due coppe tutte cagliaritane: Filippo Lai e Daniel Zara (vincitori delle qualificazioni al Padbol Ferrini Cagliari, il primo club ufficiale d'Italia inaugurato a novembre 2020), Michael Cois e Mauro Picciau (vincitori del torneo al Padbol Oristano). Fra gli avversari anche un calciatore professionista: Alessandro Murgia, centrocampista ex Lazio nell'ultima stagione in Serie B al Perugia.

Sport fusione. Al secondo Campionato Nazionale di padbol, organizzato da Padbol Italia e patrocinato dall'Aics, partecipano sedici coppie provenienti da diverse regioni e sarà l'inizio di una serie ufficiale di tappe per promuovere l'emergente disciplina. I romani Simone Angilletta e Alessandro Vender sono la coppia padrone di casa, sconfitti un anno fa in finale contro Argiolas e Bonu. Sabato 18 si comincia di mattina, finale domenica alle 19.30. Le regole sono simili a quelle del padel, usando i piedi al posto della racchetta e potendo colpire la palla con ogni parte del corpo escluse braccia e mani. «Siamo convinti che, al pari di altre discipline, il padbol possa affermarsi come sport emergente: è una novità assoluta in termini di divertimento e tipo di gioco», il commento di Andrea Lobina, presidente dell'Aics Cagliari.

