Hockey su prato, l'Amsicora verso le finali di Coppa ItaliaDurante la settimana sono state disputati due recuperi della prima giornata, oggi penultimo turno, mercoledì ultimo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il calendario del girone D della Coppa Italia maschile si allinea faticosamente in vista della Final Four di Brà, l’8 e 9 novembre. Durante la settimana sono state disputati due recuperi della prima giornata, oggi penultimo turno, mercoledì ultimo. Recupero. Nel frattempo, l’Amsicora è praticamente qualificata, le basta un punto per andare alle finali. Improbabile che possa accontentarsi visto che viaggia a punteggio pieno con una media di quasi nove reti a partita.
Mercoledì il match che ha quasi deciso il girone, con la vittoria per 3-2 del Cus Cagliari sulla Ferrini, l’unica che poteva ancora insidiare l’Amsicora puntando allo scontro diretto in casa nell’ultima giornata. Giovedì il derby di Uras, dove l’HT Sardegna ha battuto 2-0 la Juvenilia Uras.
Oggi due partite. Al Comunale di Uras la Juvenilia Uras ospita la Ferrini, a Ponte Vittorio di fronte Cus Cagliari e Amsicora, match che potrebbe decidere le sorti del girone e regalare alla squadra di Roberto Carta l’accesso alle finali. Mercoledì si gioca Ferrini-Juvenilia Uras, recupero della quarta giornata.
Coppa Italia femminile
Con i due successi sulla Ferrini l’Amsicora ha vinto il girone C2 e per accedere alla Final Four, anche in questo caso a Brà l’8 e 9 novembre, deve superare l’ultimo ostacolo, il Butterfly Roma che ha vinto il girone C1 composto da tre squadre. All’Amsicora manca solo la Coppa Italia per fare l’en plein, domani a Roma patita secca contro le campionesse d’Italia 2023 che hanno appena riconquistato la massima serie.