Il calendario del girone D della Coppa Italia maschile si allinea faticosamente in vista della Final Four di Brà, l’8 e 9 novembre. Durante la settimana sono state disputati due recuperi della prima giornata, oggi penultimo turno, mercoledì ultimo. Recupero. Nel frattempo, l’Amsicora è praticamente qualificata, le basta un punto per andare alle finali. Improbabile che possa accontentarsi visto che viaggia a punteggio pieno con una media di quasi nove reti a partita.

Mercoledì il match che ha quasi deciso il girone, con la vittoria per 3-2 del Cus Cagliari sulla Ferrini, l’unica che poteva ancora insidiare l’Amsicora puntando allo scontro diretto in casa nell’ultima giornata. Giovedì il derby di Uras, dove l’HT Sardegna ha battuto 2-0 la Juvenilia Uras.

Oggi due partite. Al Comunale di Uras la Juvenilia Uras ospita la Ferrini, a Ponte Vittorio di fronte Cus Cagliari e Amsicora, match che potrebbe decidere le sorti del girone e regalare alla squadra di Roberto Carta l’accesso alle finali. Mercoledì si gioca Ferrini-Juvenilia Uras, recupero della quarta giornata.

Coppa Italia femminile

Con i due successi sulla Ferrini l’Amsicora ha vinto il girone C2 e per accedere alla Final Four, anche in questo caso a Brà l’8 e 9 novembre, deve superare l’ultimo ostacolo, il Butterfly Roma che ha vinto il girone C1 composto da tre squadre. All’Amsicora manca solo la Coppa Italia per fare l’en plein, domani a Roma patita secca contro le campionesse d’Italia 2023 che hanno appena riconquistato la massima serie.

© Riproduzione riservata