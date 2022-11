L’Hermaea Olbia torna dalla trasferta sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio con le pive nel sacco e una lezione da imparare.

“Questa partita ci deve servire per crescere e prendere coscienza del gap che ci separa da squadre come Busto Arsizio: se vogliamo colmarlo dobbiamo salire di livello su diversi aspetti del gioco”, spiega il coach delle galluresi Dino Guadalupi dopo lo 0-3 maturato ieri al PalaBorsani di Castellanza, nell’infrasettimanale valido per la 7ª giornata di A2 femminile di volley, contro la vice capolista del girone A.

“Speravamo di riuscire a giocare almeno sulle cose preparate in allenamento, invece dobbiamo fare ancora tanti passi avanti: se di fronte c’è un avversario complicato che non concede nulla – aggiunge l’allenatore – bisogna almeno rispettare quei dettami stabiliti prima della gara, altrimenti le conseguenze sono queste”.

Ovvero la sconfitta senza possibilità di replica. Un concetto da metabolizzare in fretta in vista dell'appuntamento in casa della primatista Millenium Brescia, in programma domenica. Altra sfida sulla carta proibitiva da provare a ribaltare sul campo.

