L’unione ciclistica guspinese, domenica 8 giugno ha organizzato una manifestazione ciclistica divisa per settori.

Per la categoria allievi, alla partenza nel centro urbano del paese, alle 9,30 erano presenti 64 atleti iscritti, per percorrere un percorso interamente pianeggiante di quasi 30 chilometri.

Alla gara, riservata alle categorie esordienti primo e secondo livello, maschili e femminili e donne allieve hanno partecipato ventuno società, diciannove regionali e due extra regionali.

Le competizioni fanno parte del challenge M.B. sport “ Memorial Salvatore Meloni”.

La seconda gara, riservata alla categoria promiscua allievi e juniores maschili e femminili hanno partecipato diciannove società iscritte di cui quattordici regionali e cinque extra regionali con quarantaquattro atleti iscritti.

La competizione ciclistica è iniziata alle 10.45 con la partenza dalla zona degli insediamenti produttivi di Guspini ( zona PIP centro servizi), per poi fare il percorso Pabillonis la madonnina, S.A. di Santadi, Tunaria, Funtanazza, Montevecchio per terminare nel luogo di partenza nella zona PIP dopo avere percorso quasi km 82 chilometri.

Vincitore traguardo volante e gran premio della montagna Balliana Andrea Mattia Arkitano MTB club - campioni sardi strada - esordienti 1 anno Sanna Dario Sama Bike - esordienti 2 anno Mezzano Giuseppe S .C. Pattada - esordienti donne 1 anno Podda Matilde Sama Bike - donne allieve Delogu Giulia Alghero Bike - donne esordienti 2 anno Cancedda Soraya - allievi Balliana Andrea Mattia Arkitano MTB - juniores Balliana Enrico Arkitano MTB .

«Sono soddisfatto di come si è evoluta la gara – dice il presidente della scuola ciclistica guspinese Alessandro Atzeni – anche per cambio di località di partenza e arrivo causa votazioni referendum per motivi di ordine pubblico, buona risposta di pubblico e partecipanti».

Il consigliere Luciano Fadda aggiunge: «Siamo orgogliosi del lavoro svolto affinché il tutto si svolgesse in sicurezza, non possiamo non le scorte tecniche aquile di Sardegna che hanno portato i ragazzi in sicurezza dall'inizio alla fine della gara in sicurezza nonché tutti i nostri collaboratori».

Alle premiazioni erano presenti il presidente comitato regionale Sardegna Stefano Dessi, che ha commentato: «Prova valida per l'assegnazione dei Titoli di Campione Regionale Strada per le categorie maschili e femminili agonistiche giovanili. I neo Campioni unitamente alla rosa dei convocati tra i migliori atleti selezionati in base ai rendimenti stagionali a breve andranno a Gorizia per i Campionati Italiani. Principale prova della stagione affidata dalla Federazione per quest'anno alla UC Guspini che ha dimostrato negli anni un’ottima capacità organizzativa. Due gare, la principale sulla distanza di quasi 100 km interesserà allievi e Juniores su un percorso impegnativo con bellissimi paesaggi».

Anche l'assessore allo sport del comune di Guspini Giorgia Massa ha espresso soddisfazione: «La gara ciclistica di oggi ha regalato grandi emozioni e un ottimo spettacolo per gli appassionati lungo rutto il percorso. L'unione ciclistica Guspini ci regala sempre un'ottima organizzazione confermando quanto queste competizioni siano importanti per far crescere giovani talenti e mantenere viva la passione per questo sport».

