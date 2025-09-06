Sono stati svelati a Oristano i calendari dei campionati di calcio a 5 regionali di C1 e C2. Si parte il 3 e il 4 ottobre con le gare valide per la prima giornata.

In C1 si giocherà come di consueto di sabato. In programma ci sono Atletico Sestu-Villacidrese, C'è Chi Ciak-Oristanese, Cus Cagliari-ZB Iron Bridge, Fanni Futsal Sassari-Domus Chia, Alghero-Decimo e Futsal Villasor-Ichnos Sassari. Il campionato terminerà il 28 marzo.

In C2 invece si parte già il venerdì con Babylon-Malasainas, Gonnesa-Parco Cross Città di Serrenti, Dym Sport-Mediterranea, Monastir-Virtus San Sperate, Sibiola Serdiana-San Pio X, Portoscuso-Cus Sassari e Uta-Sarfut21. L'ultima giornata si disputerà il 17 aprile.

Le formazioni dei campionati regionali scenderanno in campo per la prima partita ufficiale già il 20 settembre, con le prime gare valide per la fase a gironi di Coppa Italia.

La novità, per la C1, è la divisione delle 12 squadre in tre gruppi da quattro. Accedono ai quarti di finale le prime due di ogni raggruppamento e le due migliori terze.

