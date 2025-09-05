Marco Dessì e Aurora Deidda si aggiudicano il Torneo Città di Oristano Open Leoni Aldo-Renault 4 Cup, disputato sui campi del Tc70 Oristano.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Moneta, numero 1 del seeding, ha battuto in due set tre tennisti del Quattro Mori Tennis Team: Mauro Testa 6-2, 6-0 nei quarti, Mattia Secci doppio 6-1 in semifinale e suo fratello minore, la testa di serie numero 2 Niccolò Dessì, 6-3, 7-6(3) in finale. Niccolò, che in semifinale aveva battuto 6-1, 6-3 il “padrone di casa” Davide Armeni.

Nel femminile, la portacolori del Milano 26, favorita della vigilia, è entrata in gara in semifinale, regolando 6-2, 6-1 Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team), per poi superare 6-3, 7-6(4) in finale Francesca Mostallino (Tc Cagliari). Mostallino che, in semifinale, aveva battuto 6-4, 6-1 Camilla Monni (Ct Decimomannu).

