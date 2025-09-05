Serie D, Cos-Latte Dolce: si gioca domenicaGrande attesa per il derby e curiosità per la Cos, in campo con una squadra rinnovata dopo il ripescaggio di fine luglio
Si gioca domenica in posticipo, alle 16,30, la prima gara di campionato Cos-Latte Dolce. Grande l'attesa nel territorio per un derby che ha sempre suscitato grande interesse. Tanta la curiosità per la Cos che si presenta con una squadra quasi completamente rinnovata dopo il ripescaggio in Serie D a fine luglio.
Una grande campagna acquisti con l'arrivo di giocatori di talento ed esperienza (vedi Feola, Arboleda, Nurchi (il suo è un ritorno graditissimo dai tiosi assieme al rientro dopo pochi mesi al Budoni di Rossi), Rossetti, Murgia, Prieto, Sacko, Zurgriggen, Spanu. Tanti anche i giovani arrivati: Brandao Mendes, Dessena, Satalino, Oriano, Intinacelli, Oassini, Zaino e altri promossi anche dal settore giovanile locale, in forte crescita grazie soprattutto ad uno staff tecnico di assoluto valore.
L'allenatore Francesco Loi ha sicuramente a disposizione una rosa competitiva in un campionato che si annuncia competitivo, difficilissimo con diverse squadre campagne che hanno spesa tgantissimo sul mercato. Da domenica si gioca. Ora bisogna far punti.