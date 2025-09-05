Debutto ufficiale anche se di pre-season per la Dinamo Banco di Sardegna, che stasera alle 20.30 affronta i campioni tedeschi del Bayern Monaco al PalaPirastu per il XV "City of Cagliari". Il quadrangolare organizzato dalla Fip Sardegna avrà inizio alle 18 con la semifinale tra l'Olimpia Milano (in lutto per la scomparsa di Giorgio Armani) e gli spagnoli del Gran Canaria.

Grande curiosità per vedere in azione la squadra sassarese che ha rivoluzionato l'organico confermando solo coach Bulleri, l'alapivot Rashawn Thomas e il centro Luca Vincini, nominati rispettivamente capitano e vice capitano.

Ben 10 i giocatori nuovi: i play Buie e Zanelli, la guardia Thompson, gli esterni Marco Ceron e Laurynas Beliauskas, le ali Marshall jr e Mezzanotte, i centri Nick McGlynn e Fadilpou Seck, più il giovane sassarese Enrico Casu.

