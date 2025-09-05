In Eccellenza, colpo del San Teresa Gallura che si assicura il difensore centrale Nicolò Sanna (1999), ex giovanili di Crotone, Frosinone e Cagliari, con esperienze in D a Latina. Ha indossato anche le maglie di Picerno e Luogosanto.

In Promozione, il Ghilarza ufficializza gli ingaggi dell’esterno basso Andrea Soro (2008) dal Latte Dolce e del centrocampista Marco Mura (1989), ex Cus Sassari, Bonorva, Thiesi, Lanteri e Macomerese. Confermati Marco Corrias (2004), Mattia Rubattu (2004) e Matteo Manca (2007).

In Prima categoria, il Sorso ha rinnovato il contratto al difensore Gigi Monaco. Il San Vito di Angelo Padiglia si è assicurato le prestazioni dell'esterno Andrea Massessi.

