II Campionato di Eccellenza inizia domenica 14 settembre.

Questo il calendario della prima giornata:

Atetico Uri-Lanusei, Tortolì-Carbonia, Ferrini-Nuorese, Iglesias-Calangianus, Ilvamaddalena-Ossese, Sant'Elena-Santa Teresa, Taloro-Villasimius e Tempio-Buddusò.

Il 21 settembre si gioca la seconda giornata: Buddusò-Sant'Elena, Lanusei-Ilvamaddalena, Carbonia-Taloro, Calangianus-Ferrini, Nuorese-Tempio, Ossese-Iglesias, Santa Teresa-Tortolì e Villasimius-Atletico Uri.

La terza giornata si gioca di sabato, il 27 settembre.

© Riproduzione riservata