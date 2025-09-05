Eccellenza, campionato al via il 14 settembreIl calendario delle partite delle prime due giornate
II Campionato di Eccellenza inizia domenica 14 settembre.
Questo il calendario della prima giornata:
Atetico Uri-Lanusei, Tortolì-Carbonia, Ferrini-Nuorese, Iglesias-Calangianus, Ilvamaddalena-Ossese, Sant'Elena-Santa Teresa, Taloro-Villasimius e Tempio-Buddusò.
Il 21 settembre si gioca la seconda giornata: Buddusò-Sant'Elena, Lanusei-Ilvamaddalena, Carbonia-Taloro, Calangianus-Ferrini, Nuorese-Tempio, Ossese-Iglesias, Santa Teresa-Tortolì e Villasimius-Atletico Uri.
La terza giornata si gioca di sabato, il 27 settembre.