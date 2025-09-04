Promozione
04 settembre 2025 alle 22:12
Matteo Manca resta al GhilarzaRaggiunto l’accordo col club
Altra preziosa conferma al Ghilarza che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐜𝐚, classe 2007, va ad infoltire i ranghi dei fuori quota.
Cresciuto nel settore giovanile locale, il ragazzo è un 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐮𝐭𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 capace di ricoprire con efficacia sia il ruolo difensivo che quello offensivo. La sua versatilità rappresenta un’alternativa fondamentale per gli schemi della squadra.
