L’Asd PortoTorres Calcio presenta la nuova compagine per la stagione sportiva 2025-2026.

L’evento dal titolo “Rosso blu day” è in programma domani, venerdì 5 settembre dalle ore 20. Durante la serata verranno presentate alla città la Prima Squadra e il settore giovanile e tutto l'organigramma del Porto Torres Calcio, compresa la nuova dirigenza e i collaboratori, una nuova formazione che si prepara ad iniziare il campionato di Prima Categoria nei campi di calcio comunali rinnovati.

L’iniziativa, organizzata da Salvatore Fresu, sarà presentata da Andrea Bolelli e dal DJ Luciano Di Fraia, saranno presenti all'evento le cariche istituzionali del Comune di Porto Torres come l’assessora allao Sport Gavina Muzzetto, l'assessore al bilancio Alessandro Carta e il consigliere e presidente commissioni Sport Antonello Cabitta. Conclusa la presentazione, alle 22 seguirà il concerto della Holliwood-band, gruppo seguito dai giovani e meno giovani protagonista nei maggiori eventi regionali.

© Riproduzione riservata