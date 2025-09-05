Cagliari, stasera la corsa dell’indignazione per GazaAppuntamento in via Roma alle 19.30
Rumore, striscioni e un lungo cordone umano in via Roma per dire “basta” alla guerra a Gaza. Partirà con questa idea stasera a Cagliari “Can’t stay silent – la corsa dell’indignazione”, una manifestazione pacifica che punta a riuniore decine di persone tra corridori, camminatori e ciclisti.
Il ritrovo è alle 19.30 davanti al Palazzo regionale in via Roma. I partecipanti, molti con bandiere palestinesi o indumenti bianchi come segno di solidarietà, daranno vita a un minuto di silenzio, prima di muoversi in corteo per le vie del centro.
La marcia si dividerà poi in due gruppi – camminatori e runner – diretti entrambi verso piazza del Carmine, dove la folla si è ricompattata per intonare cori e slogan contro il conflitto. Il corteo si è quindi si sposterà fino al Bastione, punto finale della manifestazione.
Organizzatori e partecipanti sottolineano il carattere pacifico dell’iniziativa, autorizzata dalla Questura, invitando tutti a “fare rumore” con tamburi, fischietti e megafoni.
L’obiettivo, spiegano, è sensibilizzare l’opinione pubblica e «mostrare vicinanza al popolo palestinese sotto assedio».