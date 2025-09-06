Carbonia, prime gravi defezioni: ko due difensori in vista del ritorno di coppaIl tecnico dovrà per forza ridisegnare la difesa
Non sarà una trasferta facile quella del Carbonia domani pomeriggio ad Iglesias per il ritorno degli ottavi di coppa Italia di Eccellenza: i minerari sponda Sulcis devono fare i conti già con i primi gravi infortuni di stagione, avvenuti proprio nel corso della gara d’andata del 31 agosto terminata 1-1 e giocata a Narcao per l’impossibilità (perdurante) dell’uso dello stadio comunale Zoboli di Carbonia. Sono infatti ko i forti difensori Ayrton Hundt e Fabio Mastino.
Il primo patisce una sospetta lesione ai legamenti, il secondo una contusione al viso subita mentre un avversario in area di rigore tentava una pericolosa rovesciata.
A questo punto l’allenatore Graziano Mannu domani per il nuovo derby minerario sarà subito costretto a rivedere la formazione, anche probabilmente in vista della prima gara di campionato prevista il 14 settembre: non è detto che i due difensori biancoblù per quella data riusciranno a recuperare. Il tecnico dovrà per forza ridisegnare la difesa.