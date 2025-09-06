Non sarà una trasferta facile quella del Carbonia domani pomeriggio ad Iglesias per il ritorno degli ottavi di coppa Italia di Eccellenza: i minerari sponda Sulcis devono fare i conti già con i primi gravi infortuni di stagione, avvenuti proprio nel corso della gara d’andata del 31 agosto terminata 1-1 e giocata a Narcao per l’impossibilità (perdurante) dell’uso dello stadio comunale Zoboli di Carbonia. Sono infatti ko i forti difensori Ayrton Hundt e Fabio Mastino.

Il primo patisce una sospetta lesione ai legamenti, il secondo una contusione al viso subita mentre un avversario in area di rigore tentava una pericolosa rovesciata.

A questo punto l’allenatore Graziano Mannu domani per il nuovo derby minerario sarà subito costretto a rivedere la formazione, anche probabilmente in vista della prima gara di campionato prevista il 14 settembre: non è detto che i due difensori biancoblù per quella data riusciranno a recuperare. Il tecnico dovrà per forza ridisegnare la difesa.

