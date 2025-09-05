Riparte di slancio il settore giovanile della pallavolo olbiese con l’ASD Hermaea Olbia, una nuova realtà fondata a luglio con l’obiettivo di rilanciare il volley nella cittadina gallurese. Forte di un progetto territoriale importante e di successo, l’associazione no profit punta “sulla crescita educativa, agonistica e sociale delle giovani atlete della pallavolo femminile, focalizzando il lavoro di preparazione sui valori portanti di inclusione, rispetto, senso di appartenenza e competizione" e cerca sostenitori e sponsors per permettere crescita e continuità al progetto sportivo.” sostenitori e sponsors per permettere crescita e continuità al progetto sportivo".

Un progetto che si avvale di nomi di punta del panorama italiano come Jenny Barazza, ex atleta, centrale della Nazionale, olimpionica e protagonista per anni in Serie A, attualmente parte attiva del direttivo e guida tecnica della società; alla guida dell’associazione Marco Cuguttu, presidente esecutivo, affiancato dal vice presidente e coordinatore generale, Salvatore Farina, dal direttore generale amministrativo e finanziario, Luigi D’Errico e dalla Barazza, direttrice tecnica e responsabile area sportiva. Otto squadre iscritte ai campionati FIPAV (Under 12, Under 13, Under 14, due Under 16, Under 18, Serie D Giovanile e Prima Divisione), oltre 120 atlete tesserate dagli 8 ai 20 anni, 4 atlete selezionate al Trofeo delle Regioni 2025, la società, che invita sostenitori e sponsors per permettere crescita e continuità al progetto sportivo, si affiderà all'esperienza comprovata degli allenatori Ilaria Podda ed Ezio Giunta e al preparatore atletico Antonio La Licata.

© Riproduzione riservata