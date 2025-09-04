Ancora un acquisto del Santa Teresa di Gallura in vista del campionato di Eccellenza. La società ha trovato l'accordo con Owen, 23 anni, cresciuto nella prestigiosa Wolverhampton Academy.

Centrocampista completo e di grande forza, ha maturato esperienze internazionali giocando in Portogallo, Polonia e Italia. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dello SC Znojmo in Repubblica Ceca.

