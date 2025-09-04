mercato
04 settembre 2025 alle 22:09aggiornato il 04 settembre 2025 alle 22:09
Eccellenza, Santa Teresa più forte col centrocampista OwenIl giovane, 23 anni, è cresciuto nella prestigiosa Wolverhampton Academy
Ancora un acquisto del Santa Teresa di Gallura in vista del campionato di Eccellenza. La società ha trovato l'accordo con Owen, 23 anni, cresciuto nella prestigiosa Wolverhampton Academy.
Centrocampista completo e di grande forza, ha maturato esperienze internazionali giocando in Portogallo, Polonia e Italia. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dello SC Znojmo in Repubblica Ceca.
