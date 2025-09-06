Non cammina, non respira senza aiuto delle macchine eppure non ha mai smesso di correre dietro alla vita. Thomas Marrocu, per tutti Tommy, 34 anni, affetto da distrofia muscolare, è l’esempio vivente di come la passione e la forza d’animo possano superare ogni barriera.

Ama la musica, il cinema, il calcio e non rinuncia mai a una serata rock o a una partita del Cagliari, la sua squadra del cuore, allo stadio. Ma oggi il suo viaggio rischia di fermarsi, non per colpa della malattia, ma per la burocrazia e per difficoltà economiche sempre più insostenibili.

Tommy vive a Quartucciu e conduce un’esistenza indipendente grazie all’assistenza garantita dal progetto regionale “Ritornare a casa”, che copre gran parte delle spese per gli operatori che lo affiancano 24 ore su 24. Ma i fondi non bastano: la sua pensione di invalidità viene assorbita rapidamente da stipendi, ferie degli assistenti e spese quotidiane. A pesare ci sono anche il canone d’affitto, bollette sempre più salate – l’ultima arrivata a 600 euro – e i costi legati all’auto.

Proprio l’auto è oggi l’urgenza più grande. La sua vecchia Fiat Doblò, mai progettata per il trasporto disabili, mostra ormai gravi segni di cedimento. Senza un mezzo sicuro e adatto, Tommy rischia di perdere quella libertà di movimento che rappresenta la sua vera boccata d’ossigeno.

Per questo, amici, cittadini e associazioni hanno scelto di unirsi e lanciare la campagna #unautopertommy, con l’obiettivo di raccogliere 30 mila euro per acquistare un veicolo usato e attrezzato. L’occasione per dare forza alla raccolta fondi sarà sabato 13 settembre a DoMusArt, la casa della cultura di Quartucciu, dove andrà in scena l’evento “Solidarietà tra Parole e Musica”, un concerto di beneficenza dedicato proprio a lui.

Sul palco si esibiranno il cantante Paolo Mameli, accompagnato al pianoforte dal Maestro Valerio Carta, insieme alle giovani performer Naima Broccia e Veronica Mantega, in un omaggio al teatro musicale e alla canzone italiana e americana. L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla raccolta fondi.

«Sono onorato di poter prestare la mia voce per una causa tanto nobile quanto importante – ha dichiarato Mameli – e spero che la macchina della solidarietà possa fare la differenza anche in questa circostanza».

