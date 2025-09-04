Fiocco azzurro per Caterina Murino: è nato Demetrio TancrediSu Instagram l’annuncio dell’attrice sarda e del compagno Édouard Rigaud: «Pazzi di gioia»
Fiocco azzurro per Caterina Murino ed Édouard Rigaud. L’attrice sarda, 47 anni, e l’avvocato francese sono diventati infatti genitori di Demetrio Tancredi, nato nei giorni scorsi.
L’annuncio è stato dato oggi proprio da Murino, con un messaggio su Instagram – che ritrae le mani di mamma, papà e piccolo una accanto all’altra – e dove si legge: «Mamma e papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni».
Un post che in poco tempo ha fatto il pieno di like e di commenti di felicitazioni dei follower per il lieto evento.
(Unioneonline)