Fiocco azzurro per Caterina Murino ed Édouard Rigaud. L’attrice sarda, 47 anni, e l’avvocato francese sono diventati infatti genitori di Demetrio Tancredi, nato nei giorni scorsi.

L’annuncio è stato dato oggi proprio da Murino, con un messaggio su Instagram – che ritrae le mani di mamma, papà e piccolo una accanto all’altra – e dove si legge: «Mamma e papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni».

Un post che in poco tempo ha fatto il pieno di like e di commenti di felicitazioni dei follower per il lieto evento.

