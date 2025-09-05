Il 3° Memorial Daniele Porqueddu, in programma il prossimo 20 settembre a Sassari, metterà di fronte le due rappresentanti sarde della Serie B Interregionale: Esperia Olimpia Cagliari e Klass Pallacanestro Sennori.

L’amichevole, in calendario alle 20 al PalaSimula, rappresenterà l’ultimo test prima del via ufficiale del campionato, previsto nel weekend successivo, e offrirà un’anteprima del duello tutto isolano che accompagnerà la stagione.

L’Esperia arriva all’appuntamento forte del buon test disputato contro la Dinamo Sassari al PalaSerradimigni e con ambizioni di vertice: confermato in gran parte il nucleo storico, il roster è stato rinforzato dall’argentino Gianluca Frattoni, guardia, e dall’ala-pivot Ivan Morgillo.

La Klass Sennori, alla sua prima avventura nel basket nazionale, ha scelto invece la via della continuità, ripartendo dai punti fermi Enrico Merella e Jiri Hubalek. A completare l’organico, innesti mirati come il lungo laziale Obinna Nwokoye, l’esterno ucraino Kostia Nochovnyi e l'esterno ex Torres Yuri Biolchini.

© Riproduzione riservata