L'inevitabile coda disciplinare relativa a Guspini-Li Punti, playout di ritorno di Eccellenza di domenica scorsa, vede una serie di squalifiche lunghissima sia a livello temporale sia per il numero dei tesserati fermati: cinque giocatori espulsi in tutto, più allenatore e vice dei medio campidanesi. Questo, soprattutto, per la rissa scoppiata in campo al 74', col gioco interrotto dieci minuti e l'intervento delle forze dell'ordine a bordocampo. La gara è poi ripresa, vinta 1-2 dai sassaresi che si sono così salvati, al termine di un pomeriggio complesso e coi padroni di casa che hanno apertamente criticato l'arbitraggio, in particolare per il gol dello 0-1 con un intervento sul portiere Fortuna giudicato regolare.

Stangata. Al Guspini 500 euro di multa e una partita a porte chiuse. Ai biancorossi contestato dal Giudice Sportivo, oltre ai fatti avvenuti in campo, anche il comportamento dei propri tifosi in tribuna per l'esposizione di uno striscione offensivo, per aver intonato cori insultanti verso la città di Sassari e per numerosi lanci di oggetti in campo. L'allenatore Marco Piras, che domenica era squalificato, prende sei giornate (alle quali va aggiunta una ancora da scontare) per essere più volte entrato in campo nonostante la sanzione in vigore. Il tecnico, stando al rapporto arbitrale, avrebbe inoltre insultato gli arbitri e gli organismi federali contribuendo ad alimentare il clima di tensione. Per quanto riguarda i giocatori, sempre del Guspini, lo stop più lungo è per l'attaccante Umberto Festa: otto giornate per avere, fra le altre cose, dato un calcio in testa a Carabajal già dolorante a terra e due pugni al volto a Ruiu. Prende un turno in meno (sette) Michele Caddia, uno dei protagonisti della rissa e ritenuto responsabile di aver inseguito e poi colpito più volte Lorenzoni.

Le altre sanzioni. Tre giornate al già citato Principe Lorenzoni, del Li Punti e che peraltro era in panchina, per aver dato un pugno a Festa. Nei sassaresi fermato un turno anche Stefano Ruiu, a sua volta espulso. Per il Guspini due giornate al vice allenatore Salvatore Fadda (sostituiva lo squalificato Piras in panchina), una a Michele Fadda e Antonio Fortuna, quest'ultimo l'unico non espulso ma ammonito sotto diffida. Tutte le squalifiche dovranno essere scontate nelle prime gare utili della prossima stagione.

© Riproduzione riservata