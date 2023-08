Sorso, per tanti anni una delle più importanti piazze calcistiche della Sardegna. Passati in serie C, allenatori famosi come il brasiliano Amarildo, campione del mondo in Cile nel 1962, giocatori che in seguito hanno anche calcato la serie A sono state degne cornici del calcio in Romangia, accompagnata da una passione e da un tifo incredibili. Qualche anno fa una promozione in serie D sfumata all'ultimo secondo. Poi la caduta libera. Ora il calcio di Sorso ricomincia dalla Seconda Categoria. Il Sorso è appena retrocesso, con polemiche e carte bollate tra dirigenti ed ex, mentre (novità lieta) l'Atletico Sorso è stato appena ripescato dalla Federazione. Perciò sarà derby. E questo sta riaccendendo a Sorso l'interesse per il calcio, forse un po' sopito. Non saranno certo i derby del passato con Torres, Porto Torres e Sennori ( che hanno fatto la storia del calcio sardo), ma l'interesse sembra tornato piuttosto alto. Tra le due società si sono instaurati buoni rapporti e tutto lascia presagire a derby combattuti ma corretti. Le rose di entrambe le formazioni sono state quasi interamente confermate e potrebbero ambire al salto. Inoltre ci sono importanti acquisti da segnalare, che in realtà sarebbero ritorni. Quello di Federico Altea, sorsense purosangue, estroso attaccante (ex Li Punti e Latte Dolce) , che indosserà la casacca bianco celeste del Sorso. Nell'altra sponda Atletico arriva l'altro attaccante Andrea Pischedda, anch'egli sorsense doc, classe 1990, ma un elemento che se si allena adeguatamente è ancora in grado di fare la differenza, cosa che ha dimostrato in categorie superiori e che avrebbe potuto fare anche in categorie importanti. Tra qualche giorno entrambe le formazioni cominceranno la preparazione.



© Riproduzione riservata