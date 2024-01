Si gioca questo pomeriggio il derby di Serie D fra Cos e Latte Dolce: una partita importantissima, con la Cos che deve vncere per non perdere terreno dalla capolista Cavese, il Latte Dolce per consolidare la sua pozizione di centro classifica. Si gioca a Tertenia alle 14,30 , atteso il pubblico delle grandi occasioni. Le due squadre si sono notevolmente rafforzate in questi ultimi giorni: la Cos allenata da Francesco Loi ha tesserato il portiere Xaxa, gli attaccanti Megaro, e Mesina, i difensori Santiago Zurbriggen, argentino classe e Sergio Sulis.

Il Latte Dolce con lo svedese Johnson e con Alessandro Serra che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari facendo poi esperienza nella penisola. Le due squadre hanno lavorato sodo in settimana: difficile fare un pronostico fra due formazioni, sicuramente di buon spessore tecnico e agonistico. Qualche curiosità. La Cos è la squadre con l'attacco più prolifico del girone G, assieme all'Ostia, con 32 gol fatti. 27, quelli subiti. Nove le vittorie, sei i pareggi, tre le sconfitte. Il Latte Dolce Ha vinto finora sette garee ha pareggiato due e ne ha perso nove. Venti i gol fatti, 23 quelli subiti.

