Gli Allievi Under 17 della Ferrini Cagliari volano alle semifinali nazionali di categoria. I blucerchiati di Claudio Cordeddu affronteranno in un triangolare il Piacenza e il Cjarlins Muzane: domenica i friuliani sfidano il Piacenza, il 14 giugno la Ferrini giocherà in casa contro la perdente o, in caso di pareggio, contro i friuliani.

Il pass è arrivato dominando il girone A della prima fase playoff. Nella prima giornata i sardi hanno battuto il Lascaris, campione del Piemonte, con un netto 2-0 (reti nella ripresa di Arisci e Palazzo).

Nell'ultima gara, quella decisiva contro il Villa Valle campione di Lombardia, i sardi vanno sotto e il cronometro scorre inesorabile. Ma quasi allo scadere Podda trova il pareggio: un gol liberatorio che vale il primo posto nel girone, davanti a lombardi e piemontesi.

<Vedere questi ragazzi competere alla pari con le migliori realtà nazionali è emozionante>, dice il responsabile della sezione calcio Pietro Caddeo, <e conferma che la strada intrapresa è quella giusta>.

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