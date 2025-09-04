tennis
04 settembre 2025 alle 15:55
Genova, Lorenzo Carboni vola nei quarti di doppioL'algherese vincente all'esordio nell'Atp125 Challenger del capoluogo ligure
Buona la prima per Lorenzo Carboni nel tabellone di doppio dell'Atp125 Challenger di Genova.
L'algherese ha ricevuto una wild card nell'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina in coppia con Gianluca Cadenasso e ha iniziato il torneo spuntandola 7-5, 3-6, 10-7 sul francese Geoffrey Blancaneaux e sull'israeliano Daniel Cukierman, binomio numero 3 del torneo.
Oggi, sfideranno per un posto in semifinale Andrea Pellegrino e l'argentino Thiago Agustin Tirante.
