Il circuito tennistico internazionale Itf torna al Forte Village per l’atteso e avvincente ciclo autunnale di tornei combined, che accenderà i riflettori sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula per cinque settimane, da domani a domenica 25 ottobre, con una pausa di sette giorni dopo i primi due tornei. Gli impianti del Forte, come già era avvenuto in primavera, si apprestano a ospitare tennisti italiani e stranieri di spessore internazionale, nonché i qualificati e i beneficiari delle wild card.

I cinque tornei Itf Combined rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Il programma prevede cinque tornei maschili di categoria Itf25 e altrettanti femminili Itf35, che metteranno in palio un montepremi di settimanale di 30mila dollari, per un totale complessivo di 300mila dollari.

I protagonisti. Ancora ufficiosa la entry list del primo torneo maschile, ma sembra certa la presenza degli italiani Lorenzo Carboni, Alexander Weia, Andrea De Marchi, Gabriele Maria Noce, Giannicola Misasi, Niccolò Catini, Lorenzo Rottoli, Marcello Serafini, Lorenzo Comino, Gabriele Pennaforti e Niccolò Ciavarella.

Nel primo Itf femminile, sette italiane: Camilla Zanolini, Vittoria Paganetti, Viola Turini, Beatrice Ricci, Verena Meliss, Enola Chiesa e Camilla Gennaro. A queste si sommeranno anche tenniste protagoniste per le loro rispettive Nazionali in Billie jean King Cup, da Sofia Shapatava (Georgia) ad Angella Okutoyi (Kenya), da Daria Yesypchuk (Ucraina) a Briana Szabo (Romania).

Gli astri nascenti del Forte. Negli anni, sui campi di Santa Margherita di Pula si sono succeduti grandi campioni, a partire dal numero uno del mondo e vincitore di 4 tornei Slam, Jannik Sinner, che qui trionfò nel 2019, giovanissimo e agli albori della propria carriera. Sono stati di scena al Forte anche Casper Ruud (numero 2 al mondo nel 2022, due finali al Roland Garros, una agli Us Open e una alle Atp Finals) e Stefanos Tsitsipas (numero 3 nel 2021, vincitore delle Atp Finals 2019 e finalista agli Australian Open 2023 e al Roland Garros 2021), e gli azzurri Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, finalista in doppio in due edizioni degli Australian Open e del Roland Garros 2024, anno in cui ha vinto anche gli Us Open nel doppio misto).

Parata di future stelle anche nel femminile. Nel 2016, sul rosso di Santa Margherita si impose l’italiana Jasmine Paolini, finalista Slam due anni fa a Parigi e Londra nel 2024. Ma, tra le altre, negli anni si è registrata la partecipazione di Barbora Krejcikova (ex numero 2 del mondo, vincitrice del Roland Garros 2021 e di Wimbledon 2024), Paula Badosa (ex numero 2 e semifinalista agli Australian Open 2025), Maria Sakkari (best ranking numero 3 nel 2022), Bianca Andreescu (numero 4 nel 2019, anno della vittoria agli Us Open), Jelena Ostapenko (best ranking numero 5 e vincitrice del Roland Garros 2017). Tra le azzurre, invece, spiccano Tyra Grant (vincitrice di un torneo qui in primavera), Deborah Chiesa, Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan.

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