Il sabato del girone G premia il Monastir e lascia a mani vuote il Latte Dolce. Sul comunale di via Grazia Deledda i sardi travolgono 5-1 l'Atletico Lodigiani e restano a punteggio pieno: partita indirizzata dopo sei minuti dalla doppietta lampo di Aloia (1' e 6'), riaperta solo in apparenza dal rigore di Servat al 76' e chiusa nel finale dalla doppietta di Leone (85' e 91') e dal sigillo di Mameli al 94'. Sei punti in due giornate, dopo il successo nel derby con la Cos.

Al "Pasquale Pinna" il Budoni impatta 2-2 con l'Aranova in un primo tempo da quattro gol. Ragatzu porta avanti i galluresi al 3', El Bakthaoui pareggia al 24', al 37' la rete di Anelli rimette il Budoni davanti e al 41' Darini firma il 2-2 definitivo. Per i padroni di casa è il primo punto della stagione dopo il ko d'esordio con la Sarnese.

Resta a zero, invece, il Latte Dolce, battuto 2-3 in casa dalla Paganese. I sassaresi partono bene con Pinna al 13', ma vengono ribaltati da Basanisi (23') e Pierce (36'); Sorgente riporta la gara in parità al 42', prima che Sicurella decida tutto all'80'. Dopo il 3-0 incassato nel derby con l'Ossese, è la seconda sconfitta in due giornate per la squadra di Michele Fini.

Il quadro delle sarde si completa con l'Ossese, di scena a Viterbo con la Vigor Campagnano, e con la Cos, attesa a Pontinia dall'Anzio.

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