Il calcio a 5 sardo saluta il 2024 con un ultimo fine settimana ricco di spunti, prima della pausa natalizia che consente alle squadre di fare un primo bilancio stagionale. Dai campionati nazionali a quelli regionali, il weekend ha confermato equilibrio e intensità su tutti i campi.

In Serie A2 il Quartu chiude l’anno con una sconfitta amara sul campo del Futsal Villorba, che si impone 5-4 al termine di una gara combattuta e decisa soltanto negli ultimi istanti. Nonostante le assenze, gli isolani hanno mostrato organizzazione e carattere, chiudendo il girone di andata a quota 11 punti in una classifica ancora molto corta.

In Serie B maschile, nel Girone A l’Elmas lotta ma cede 5-4 all’Itar Futsal, restando comunque nelle zone alte. Vittoria importante per il San Sebastiano Ussana, che supera 6-2 il Real Five Rho e consolida il terzo posto. Nel Girone E il Villaspeciosa si aggiudica lo scontro diretto contro il Città di Cagliari per 4-2, rilanciando le proprie ambizioni play-off.

Ultima giornata dell’anno anche per Serie C1 e C2. In C1 spiccano i successi di FC Alghero, Villacidrese e Fanni Futsal Sassari, mentre Atletico Sestu-Oristanese e CUS Cagliari-Villasor si chiudono in parità. In C2 arrivano vittorie nette per Mediterranea Cagliari, Sarfut 21, DYM Sport e CUS Sassari, in un turno che conferma spettacolo ed equilibrio.

Nel femminile, in Serie A il Cagliari esce sconfitto 3-1 dalla trasferta contro il Tik Tak Francavilla al termine di una gara combattuta, ma le rossoblù torneranno in campo già durante le festività natalizie, il 28 dicembre, nella delicata trasferta contro l’Audace Verona. In Serie B femminile il CUS Cagliari supera l’Oristanese 3-2 grazie alla doppietta di Nainggolan e al gol di Mattana, consolidando il quarto posto in zona play-off, mentre l’Athena Sassari batte 4-2 l’Ittiri in una gara che potrebbe avere sviluppi regolamentari.

A completare il quadro del weekend si è disputata anche l’ultima gara della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C2: la Mediterranea Cagliari ha superato 6-3 il SarFut U21, ma il successo non è bastato per accedere al turno successivo, che avrebbe richiesto una vittoria con almeno cinque reti di scarto. Con la pausa ormai iniziata, il futsal sardo guarda al nuovo anno con obiettivi ancora tutti da definire.

