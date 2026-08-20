Colpo di prospettiva e qualità per la Futsal Fc Alghero, che si assicura le prestazioni del giovane talento spagnolo Mikel De Los Santos. Un rinforzo di grande prospettiva per la compagine giallorossa, pronto a portare freschezza, tecnica e la tipica imprevedibilità della scuola calcistica iberica.

De Los Santos sbarca in Sardegna dopo l'ultima esperienza nella Segunda B spagnola tra le fila dell'Alcalá de Guadaíra. Un approdo meritato grazie alla straordinaria stagione precedente vissuta da protagonista assoluto in Tercera División, dove ha collezionato numeri e prestazioni di altissimo livello attirando l'attenzione di diversi club.

Questi i punti di forza del nuovo innesto: personalità e dribbling (giocatore abile nell'uno contro uno, capace di creare la superiorità numerica negli ultimi metri), intelligenza tattica (grande capacità di lettura del gioco e tempi di inserimento perfetti, affinati nei competitivi campionati spagnoli) e mentalità vincente (profilo giovane, ma già temprato da campionati probanti).

L'arrivo del classe 2005 conferma la volontà della società algherese di puntare su profili giovani, dinamici e affamati.

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