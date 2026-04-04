Si è giocata oggi la quartultima giornata del campionato di Eccellenza sarda, e il verdetto principale arriva dal “Frogheri” di Nuoro, dove lo scontro al vertice tra Nuorese e Ossese si chiude senza reti. Uno 0-0 combattuto che lascia invariato il distacco tra le due squadre, con la capolista ancora avanti di quattro punti sui bianconeri guidati da Carlo Cotroneo.

A sorridere davvero, però, è l’Ilvamaddalena, che si aggiudica di misura il derby contro il Santa Teresa grazie alla rete decisiva di Piassi. Un successo pesantissimo che consente ai maddalenini di portarsi a una sola lunghezza dalla vetta, riaprendo di fatto la corsa al titolo nelle ultime giornate.

Al “Nino Manconi” di Tempio, termina in parità (1-1) la sfida tra i galletti e il Taloro: al vantaggio ospite firmato Littarru rispondeal 40’ della ripresa Lemiechevsky per i padroni di casa.

Sorride il Lanusei, che supera 2-1 il Calangianus e aggancia al quinto posto l’Atletico Uri. Protagonista assoluto Martins, autore di una doppietta decisiva, mentre per gli ospiti va a segno Tamponi. L’Atletico Uri, infatti, cade di misura (1-0) sul campo del Buddusò, che grazie al gol di Gassama conquista tre punti fondamentali e si tira fuori dalla zona playout.

Vittoria importante anche per il Carbonia, che nel sentitissimo derby supera 2-0 l’Iglesias, raggiungendola a quota 36 punti. A firmare il successo sono Pavone e Ponzo.

Spettacolo e gol a raffica a Settimo, dove il Tortolì espugna il campo del Sant’Elena con un pirotecnico 3-4. Due volte Iesu e Ragatzu per i padroni di casa, mentre per gli ospiti brillano le doppiette di Moreno e le reti di Delpiano e Menseguez.

Si chiude infine in parità (1-1) lo scontro salvezza tra Villasimius e Ferrini: al vantaggio ospite di Arisci risponde Scioni per i locali.

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