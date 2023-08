In vista dei prossimi impegni di Coppa e di Campionato al Comunale di Budoni ieri pomeriggio si sono incontrate Budoni (serie D) e Ilvamaddalena (Eccellenza), sfida amichevole. È finita col risultato di 1-1. Tutto nel primo tempo, decisamente più frizzante da ambo le parti. Passa in vantaggio l'Ilva con un bel piazzato di Bazile. Pareggiano i locali su rigore.

Nel secondo tempo girandole di cambi e il gioco scade di tono, anche per le gambe appesantite di tutti i calciatori, causa preparazione. Da segnalare la presenza in campo nella seconda frazione di Raoul Scarpitta, un attaccante dell'Ilva di soli 15 anni. Grande grinta e voglia di fare. Potrebbe avere un avvenire luminoso davanti a sé. Ad ogni modo buone indicazioni generali per i due tecnici Petrone e Cotroneo.



© Riproduzione riservata