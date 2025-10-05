Falsa partenza per il Tc Alghero, che nello storico esordio nel campionato di Serie A2 di tennis a squadre maschile ha perso 6-0 in casa contro il Ct Albinea.
I risultati:
Lorenzo Bocchi b. Juan Bautista Otegui (TcA) 6-1, 6-3
Flavio Bocci b. Michele Fois (TcA) 2-6, 6-2, 6-0
Sandro Kopp b. Gabriele Maria Noce (TcA) 6-2, 6-2
Cristian Carli b. Nicolò Serra (TcA) 6-3, 6-3
Kopp/Bocchi b. Fois/Luca Fasciani (TcA) 6-1, 6-0
Leonardo Iemmi/Carli b. Noce/Otegui (TcA) 6-3, 6-3

© Riproduzione riservata