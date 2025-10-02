Una sola squadra sarda scenderà in campo nel weekend per la seconda giornata di Serie B Interregionale. L’Esperia Cagliari, reduce dal ko all’esordio a Sant’Antonio Abate, resterà infatti ferma per il turno di riposo e continuerà a preparare il debutto casalingo in programma sabato 11 ottobre contro Benevento.

La Klass Sennori, invece, sarà di scena domenica alle 16 sul parquet de L’Aquila per affrontare il Nuovo Basket Aquilano. Una sfida che rappresenta subito un’occasione di riscatto dopo il ko interno maturato al debutto assoluto in categoria contro Marigliano. Di fronte ci sarà una formazione anch’essa sconfitta all’esordio, con un netto 89-62 subito ad Angri.

Intanto il campionato è stato scosso dal ritiro a sorpresa del Ferentino, che avrebbe dovuto ospitare proprio Sennori il prossimo 19 ottobre. Tutti gli effettivi della squadra laziale sono stati svincolati, tra cui l’ex Esperia Stefano Spizzichini. La rinuncia porta a due il numero di squadre che osserveranno un turno di riposo a ogni giornata.

Il capitano della Klass, Enrico Merella, ha presentato così la sfida di domenica: «Sarà la nostra prima trasferta e rappresenterà una bella prova, soprattutto per testare la nostra unità di squadra. Giocare con una tifoseria che ti fischia contro non sarà semplice, ma servirà per adattarci a una categoria nuova. Il piano partita non cambia molto rispetto a quello contro Marigliano: anche L’Aquila difende a zona, e stiamo lavorando per attaccarla meglio rispetto all’esordio. Siamo motivati: sapevamo che non sarebbe stato facile, perché a noi, che siamo gli ultimi arrivati, nessuno regalerà nulla. Se riusciremo a limitare Kurt Cassar, lungo di 208 centimetri con esperienza in B Nazionale, potremo dire la nostra. Dovremo difendere forte e concedere il meno possibile, partendo da lì per costruire il nostro gioco».

© Riproduzione riservata