A due giorni dalla sfida casalinga col Selargius, la Villacidrese comunica l'esonero del tecnico Renato Incani. Dopo 14 giornate la squadra del Medio campidano occupana la nona posizione. Le aspettative erano altra.

Queste le parole del presidente Matteo Marrocu: «Con grande dispiacere e rammarico comunico di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra Renato Incani. Per lui ho solo parole di gratitudine, stima ed amicizia. L'ho chiamato a prendersi un onere importante, lo scorso anno, in una situazione che definire difficile è alquanto riduttivo. Lui ha comunque accettato la sfida con impegno, determinazione e grande senso di responsabilità, meritandosi la piena riconferma. Purtroppo il mio ruolo da presidente mi obbliga a prendere decisioni difficili e anche spiacevoli, prese però nell'interesse, unico ed assoluto, della società che rappresento con orgoglio. Spesso le cose non vanno come ci auspichiamo, in tal senso bisogna prenderne atto. Io e tutta la società ringraziamo Renato per il lavoro svolto e l'impegno profuso, certi che il nostro possa essere solo un arrivederci».

Ora sarà scelto il sostituto. Dovrebbe essere Alberto Piras, ex Lanusei e Tortolì.

