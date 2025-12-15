Dedalo de Aighenta vince la finale del Circuito Asvi Giovani Cavalli, ma nel fine settimana di Abbasanta al successo dell’anglo-arabo guidato da Raffaela Masia si aggiungono quelli di Ella del Ma e Fariseu, montati da Fabrizio Pintore e Giuseppe Mallei. E non solo.

All’evento di endurance, con partenza e arrivo da Tanca Regia, hanno partecipato i migliori cavalieri e amazzoni della Sardegna, che si sono confrontati su un tracciato di 27 km, che i binomi della Cen B hanno percorso tre volte per un totale di 81 km.

A vincere la finale del Circuito Asvi Giovani Cavalli nati e allevati in Sardegna è stato il grigio Dedalo de Aighenta ben condotto da Raffaela Masia, che si è garantita anche il secondo posto nel Campionato sardo. Nella Cen A, che prevedeva solo due giri per un totale di 54km, il trofeo Asvi ha invece premiato Ella del Ma, montato da Fabrizio Pintore, mentre nella Debuttanti, con un solo giro da 27 km, Fariseu, affidato a Giuseppe Mallei, si è imposto sia nel Trofeo Asvi che nel Campionato sardo, davanti all’anglo-arabo Bellesa con in sella Emanuela Porrini.

Successi nel Campionato sardo di Maria Letizia Grazia Orecchioni su Pasqua nella Cen B, di Giorgio Ruggero Prezioso in sella a Primula nella Cen A e di Maria Francesca Senette su Burgesu nella Debuttanti Under 14, che ha visto i binomi impegnati su un tracciato diverso, della lunghezza di 21 km.

Da segnalare il lavoro del delegato tecnico Giancarlo Guaraglia, del presidente della giuria Sara Pisu e di Serena Niccolini, presidente della Commissione Veterinaria che ha effettuato i controlli ai cancelli per appurare lo stato dei cavalli.

