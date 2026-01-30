Il mercato di riparazione del Carbonia è super attivo: dopo l'acquisto ieri del centrocampista toscano Leonardo Brisciani, torna in biancoblu un ragazzo cresciuto nelle giovanili della formazione mineraria cioè Lorenzo Basciu, classe 2004. Due stagioni fa l'attaccante si era reso protagonista di una stagione straordinaria arrivando a chiudere il campionato di Eccellenza con 12 reti. Al punto che le sue prestazioni erano state notate da numerose squadre e difatti il giovane sulcitano era finito alla corte dell'Atletico di Uri. È tuttavia di poche ore fa la decisione invece di tornare nella sua Carbonia, a disposizione dell' allenatore Graziano Mannu, per continuare il campionato di Eccellenza che vede i minerari in una posizione relativamente tranquilla di classifica. Tuttavia il club biancoblu' ha dovuto fare a meno delle prestazioni di Aama Coulibaly: lo staff dirigenziale guidato dal presidente Andrea Meloni ha deciso di comune accordo con il ragazzo la cessione del centravanti.

