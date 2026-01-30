Eccellenza, il Santa Teresa si rinforza a centrocampo: arriva Luiz Felipe Del VecchioSarà a disposizione dell’allenatore Fabio Levacovich per la trasferta di Nuoro
Il Santa Teresa presenta l’ultimo acquisto Luiz Felipe Del Vecchio: il centrocampista sarà a disposizione dell’allenatore Fabio Levacovich per la trasferta di Nuoro, in programma domenica per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.
«Siamo felici di annunciare l’arrivo di Luiz Felipe Del Vecchio, centrocampista classe 2000, dal profilo internazionale e con doppia nazionalità brasiliana e italiana», riporta il comunicato di oggi.
«Giocatore dinamico con naturale predisposizione da mediano ma capace di interpretare anche ruoli di centrocampo centrale e offensivo, porta freschezza, tecnica e versatilità al nostro reparto. Un elemento di grande personalità», si legge ancora nella nota stampa del club gallurese, «pronto a mettersi a disposizione dei nostri colori e a dare il suo contributo in questa stagione».