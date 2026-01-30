Due giovani per un Latte Dolce che valorizza i talenti locali. Alla società biancoceleste arrivano in prestito dalla Torres fino al 30 giugno 2026, i centrocampisti Pierpaolo Mandras (classe 2008) e Paolo Belloi (classe 2007).

Il nuorese Paolo Belloi muove i primi passi con la Polisport Nuoro, poi gioca tra i settori giovanili di Olbia e Torres, prima del suo arrivo al Sassari Calcio Latte Dolce. “L’impatto, in questi primi allenamenti, è stato molto positivo, soprattutto grazie all’aiuto dei compagni che si sono dimostrati subito molto disponibili. Conoscevo già Emanuele Luiu e Cristian Petricciuolo, con cui ho vissuto la scorsa annata con la Torres Primavera ed entrambi mi hanno aiutato a inserirmi all’interno del gruppo squadra”.

Pierpaolo Mandras è invece nativo di Buddusò, dove inizia il suo percorso calcistico e resta fino ai 14 anni. Successivamente approda al settore giovanile dell’Olbia. Dopo due stagioni con i bianchi, torna al Buddusò ed è tra i protagonisti delle vittorie dei campionati di Prima Categoria e Promozione. Lo scorso anno arriva la chiamata della Torres e dopo aver svolto in ritiro con la Prima Squadra, si unisce alla Primavera, con cui disputa 11 presenze nel campionato Primavera 3. “Sono molto contento di poter entrare a far parte di una Prima Squadra di questo valore. È un gruppo giovane e, in virtù di questo, sarà molto facile integrarmi. Il campionato di Serie D è ideale per i giovani, perché si affrontano anche giocatori con un passato importante ed è utilissimo per muovere i primi passi nel calcio dei grandi”.

© Riproduzione riservata