Alessandro Mancusi torna al VillasimiusIl difensore ex Sant'Elena pronto per dare una mano alla squadra
Il difensore Alessandro Mancusi, classe 1990, fa ritorno al Villasimius, club militante nel campionato di Eccellenza. Dopo la prima parte di stagione col Sant'Elena, il giocatore riprende così il suo cammino con la compagine sarrabese, con la quale aveva già condiviso il terreno di gioco nella stagione 2023.
Nel corso della sua carriera, Mancusi ha vestito anche le maglie di La Palma, San Marco Assemini e Iglesias, consolidando la sua esperienza e il suo valore nel panorama calcistico regionale.
Per il tecnico Sebastiano Pinna, l'arrivo del difensore rappresenta un rinforzo importante in vista dei prossimi impegni stagionali. Mancusi potrebbe già esordire nella difficile trasferta di Tempio, prevista per domenica, un test che metterà alla prova le sue qualità e la sua preparazione.