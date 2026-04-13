Dopo quattro giornate è iniziata la fuga dell’Amsicora, nella serie A Élite femminile. La vittoria con la Capitolina, 2-1, e i pareggi nelle altre partite consentono alla squadra allenata da Khilko e Manca di staccare la Lazio.

Vince anche l’Amsicora maschile, terza all’inseguimento della Tevere, vittoriosa sulla Ferrini, e del Brà.

Serie A Élite femminile

È un campionato equilibrato, basta una vittoria anche striminzita per fare la differenza. Sabato l’Amsicora ha pareggiato 0-0 con la Lazio, dopo una partita equilibrata, senza particolari emozioni e allo stesso tempo ben giocata. Ieri la vittoria per 2-1 sulla Capitolina, il pari della Lazio (che divideva il primato con le cagliaritane) e delle altre pretendenti al titolo. Vantaggio di Mucelli nella terza frazione, pari di Buzatto, e zampata vincente su corto di Zago nell’ultimo quarto di gioco.

Serie A Élite maschile

Uno spavento iniziale per l’Amsicora, poi contro Città del Tricolore, fanalino di coda, è stata goleada, 6-1. Emiliani in vantaggio con un contropiede di Prandi, immediato pari di Montelli e vantaggio di Montalbano. La prima frazione è andata così. Dopo l’intervallo l’Amsicora si è scatenata, Montelli con due reti ha firmato la sua tripletta personale, Atzori ha timbrato il cartellino con due reti.

Male la Ferrini, battuta 7-3 dalla Tevere. Aveva iniziato bene, due corti e un’occasione da rete di Zeiad, nella prima frazione. Poi il crollo nel secondo quarto, cinque reti subite in dieci minuti, doppiette di Dionisi Vici e Palombi, rigore di Galbiatti, appena mitigato dalla rete di Gamal e da un corto di Fois. Nell’ultimo quarto la Ferrini segna ancora con Zeiad, ma nei minuti finali la Tevere dilaga con Dussi su rigore e Lauro.

Serie A1

Nel girone A del torneo maschile l’HT Sardegna ha battuto il Cus Padova 7-5 e insegue la capolista Bondeno. Reti di Ghobran e Serra (triplette) e Usama. Al terzo posto il Cus Cagliari, vittorioso per 6-4 sull’Adige, con tre reti di Gadelkarim, doppietta di Waleed e rete di Russo. Nel girone B momento negativo per la Juvenilia Uras ultima e battuta 3-2 dal Bonomi, reti di Murgia e Zago.

Nella A1 femminile, con una rete di Baiardini la Ferrini ha vinto a Genova, e risale al secondo posto del Girone A.

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