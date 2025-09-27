Si è giocata oggi la terza giornata di Eccellenza. Hanno vinto Nuorese e Tempio, ha perso in casa l'ex capolista Tortolì, battuto dal Villasimius per 3-1. Così Nuorese e Tempio volano al primo posto con sette punti, inseguiti da Villasimius e dallo stesso Tortolì, a quota sei. L'Ilva è a cinque punti.

I risultati di oggi: pari (0-0) fra Uri e Ossese e fra Taloro e Lanusei (0-0). Vince la Nuorese (2-1 al Buddusò), con i gol di Fayè, Demurtas e doppieta di Cocco. Vince il Tempio (1-0 al Santa Teresa) con rete di Briangas. Il Carbonia vince sul campo de Sant'Elena per 3-1, reti di Boi, Pavone, Porcheddu e Pitzalis. Vince l'Ilva, 2-0 al Calangiansu, reti di De Cendo e Attili. Il Villsimius come detto ha vinto a Tortolì per 3-1 ( Bengrè, Saba, Piroddi e Cannas).

