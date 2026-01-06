Si completa oggi alle 15 il quadro della prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza con il recupero Villasimius-Taloro, squadre che hanno bisogno di punti per risalire la classifica. Nei sarrabesi esordio in panchina per Sebastiano Pinna.

Intanto non poteva iniziare con dei colpi di scena il girone di ritorno e il nuovo anno. Il 2025 si era chiuso con tre squadre in testa, ora c’è solo la Nuorese che domenica ha ottenuto una grande vittoria contro la Ferrini Cagliari dimostrando di voler fare sul serio.

L’Ilvamaddalena ha raccolto un buon punto sul difficile campo dell’Ossi, e ora si trova nuovamente a rincorrere, a meno due dalla vetta.

Come anche l’Iglesias scivolata al Signora Chiara di Calangianus contro la formazione di Simone Marini in gran crescita. I minerari, ora a -3 dalla testa, sono stati agganciati dal sorprendere Lanusei che ha superato l’Atletico Uri. La matricola ogliastrina è una bellissima sorpresa.

Male il Tempio, battuto dal Buddusò, quinto in classifica con un punto di vantaggio su Ossese e Uri.

Lanciatissimo il Santa Teresa che col successo contro il Sant’Elena è uscito dalla zona playout.

