Eccellenza, Nico Carlander nuovo attaccante del Santa TeresaUn altro rinforzo per la società biancoceleste
Ancora un acquisto del Santa Teresa di Gallura, ultimo in classifica con un punto (assieme al Buddusò e alla Ferrini), nel campionato di Eccellenza giunto, alla terza giornata.
La società ha tesserato l'attaccante spagnolo classe 2001, Nico Carlander. Giovane, talentuoso con una gran voglia di far bene, Nico arriva per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste e dare nuove soluzioni all'intero attacco. Potrebbe esordire domenica in casa nel difficile impegno contro la Nuorese.